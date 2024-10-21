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The Athletic назвал Михаила Сергачёва самым ценным игроком «Юты» на данный момент

The Athletic назвал Михаила Сергачёва самым ценным игроком «Юты» на данный момент
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Журналист The Athletic Джеймс Миртл назвал российского защитника Михаила Сергачёва самым ценным игроком «Юты». Россиянин перешёл в клуб в межсезонье в результате обмена с «Тампа-Бэй».

«Сергачёв всегда считался надёжным защитником в «Тампе», но за Виктором Хедманом и другими звёздами на передовой он часто оставался в тени. Но не в Солт-Лейк-Сити. «Юта» нагрузила Сергачёва третьим по величине количеством игровых минут в НХЛ на данный момент (26.47 за игру), и он с лихвой воспользовался этой возможностью, с 63% ожидаемых голов, когда он находится на льду в равных составах. Эти ребята получают много внимания с самого начала сезона, но Сергачёв является их MVP», — цитирует журналиста The Athletic.

В шести матчах за «Юту» 26-летний защитник отдал четыре результативные передачи.

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