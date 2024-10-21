Назаров объяснил большое количество сенсационных результатов в нынешней регулярке КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров объяснил большое количество сенсационных результатов в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

«В регулярном чемпионате КХЛ много интересных матчей, протолок зарплат однозначно работает. Видно, что всё движется вперёд и развивается. Уже непонятно, кто аутсайдер, а кто на ведущих ролях. Все могут друг у другу выиграть и навязать борьбу, есть сенсационные результаты. Понятно, что соперничество за попадание в плей-офф будет идти до последнего тура. Сейчас что-то сложно предсказать. Тем интереснее наблюдать за встречами.

На фоне наших успехов и успехов отечественного спорта мы видим, что недруги мечутся, как пауки в банке, а Россия процветает и развивается. Мы до сих пор являемся самой безопасной страной в мире. Этому свидетельствуют визиты многочисленных лидеров других стран, которые чувствуют себя здесь комфортно и непринуждённо. Всё это благодаря тому, что мы сплотились вокруг нашего национального лидера, стоим плечом к плечу почти 150-миллионным кулаком, помогаем друг другу в трудную минуту. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.