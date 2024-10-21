Дмитрий Вишневский вышел на первое место по матчам в качестве капитана «Спартака» в КХЛ
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Спартаком». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.
Этот матч стал 127-м для защитника Дмитрия Вишневского в качестве капитана «Спартака». Игрок обороны вышел на первое место среди капитанов «Спартака» в истории КХЛ, опередив по этому показателю Дмитрия Калинина (126 матчей).
Всего в КХЛ 34-летний Вишневский провёл 768 матчей, в которых набрал 204 очка — забросил 54 шайбы и отдал 150 результативных передач с показателем полезности «+37». Помимо «Спартака», защитник выступал за московское «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Мальцев) – 00:42 (5x5) 0:2 Миронов (Локтионов, Порядин) – 08:39 (5x4) 0:3 Ружичка (Мальцев, Пашин) – 27:36 (5x4) 1:3 Петухов (Гутик, Сошников) – 30:27 (5x4) 2:3 Муранов (Фьоре) – 30:47 (5x5)
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