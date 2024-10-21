Дмитрий Вишневский вышел на первое место по матчам в качестве капитана «Спартака» в КХЛ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Спартаком». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Этот матч стал 127-м для защитника Дмитрия Вишневского в качестве капитана «Спартака». Игрок обороны вышел на первое место среди капитанов «Спартака» в истории КХЛ, опередив по этому показателю Дмитрия Калинина (126 матчей).

Всего в КХЛ 34-летний Вишневский провёл 768 матчей, в которых набрал 204 очка — забросил 54 шайбы и отдал 150 результативных передач с показателем полезности «+37». Помимо «Спартака», защитник выступал за московское «Динамо».