КХЛ определила лучших игроков седьмой недели сезона-2024/2025

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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов седьмой недели Фонбет КХЛ сезона-2024/2025 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Максим Дорожко («Витязь»), одержавший две победы в двух матчах недели с 98,72% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,50. В матче с «Металлургом» (2:0) Дорожко оформил шат-аут.

Лучшим защитником признан Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 3 (1+2) очка в двух матчах недели с положительным показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Павел Порядин («Спартак»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели с положительным показателем полезности «+4». В матче с «Амуром» (5:4) Порядин стал автором дубля, а одна из шайб стала победной для его команды.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Иван Демидов (СКА), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».