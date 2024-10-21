Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ определила лучших игроков седьмой недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков седьмой недели сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов седьмой недели Фонбет КХЛ сезона-2024/2025 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Максим Дорожко («Витязь»), одержавший две победы в двух матчах недели с 98,72% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 0,50. В матче с «Металлургом» (2:0) Дорожко оформил шат-аут.

Лучшим защитником признан Никита Лямкин («Ак Барс»), набравший 3 (1+2) очка в двух матчах недели с положительным показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Павел Порядин («Спартак»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели с положительным показателем полезности «+4». В матче с «Амуром» (5:4) Порядин стал автором дубля, а одна из шайб стала победной для его команды.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Иван Демидов (СКА), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

Материалы по теме
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
Эксклюзив
«Надеюсь, в «Амуре» смогу выиграть Кубок Гагарина». Интервью с канадским новичком КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android