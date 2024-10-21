Александр Овечкин стал девятым в списке самых тяжёлых игроков НХЛ в этом сезоне

Популярное издание The Athletic составило рейтинг самых тяжёлых игроков НХЛ в текущем сезоне. При составлении учитывались только те игроки, которые провели за клуб хотя бы один матч в этом сезоне. Защитник «Бостона» Никита Задоров занял третье место с весом 112,5 кг. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял девятое место с весом 107,9 кг.

Первая десятка тяжеловесов этого сезона НХЛ выглядит следующим образом:

1. Джейми Олексяк («Сиэтл») – 116,6 килограмма.

2. Мэтт Ремпе («Рейнджерс») – 115,7 кг.

3. Никита Задоров («Бостон») – 112,5 кг.

4. Николас Хаг («Вегас») – 111,1 кг.

5. Виктор Хедман («Тампа») – 111,1 кг.

6. Энтони Столарз («Торонто») – 110,2 кг.

7. Адам Эдстрём («Рейнджерс») – 109,3 кг.

8. Арбер Джекай («Монреаль») – 108,9 кг.

9. Александр Овечкин («Вашингтон») – 107,9 кг.

10. Остин Уотсон («Детройт») – 107,9 кг.