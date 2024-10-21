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Кожевников посоветовал «Амуру» сменить Мартемьянова и предложил кандидата на его пост

Кожевников посоветовал «Амуру» сменить Мартемьянова и предложил кандидата на его пост
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил результаты «Амура» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги и посоветовал хабаровскому клубу поменять главного тренера Андрея Мартемьянова.

«В четырёхматчевой домашней серии против Тольятти, Череповца и «Спартака» «Амур» взял лишь два очка. При очень невыразительной и, я бы сказал, ленивой игре. Видно, что главный тренер Мартемьянов растерян. Поезд в плей-офф постепенно уходит, с каждым матчем «Амуру» будет всё тяжелее – особенно при такой игре.

Думаю, «Амуру» придётся поменять или игроков, или руководство – тренеров или менеджеров. Мартемьянов – крепкий тренер, но он эффективен в оборонительных командах типа «Сибири». В данной ситуации рекомендую Хабаровску рассмотреть кандидатуру Светлова. Он отлично знает специфику Дальнего Востока, способен зажечь огонь атаки и тем самым перевоспитать эту бригаду анархистов», – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Хабаровская команда набрала 12 очков за 17 матчей в регулярном чемпионате и на данный момент занимает 11-е место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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