Быков — о приходе Кузнецова в СКА: отличный PR-ход, рассчитанный на движение клуба вперёд

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА и заявил, что переход именитого игрока из НХЛ является хорошим PR-ходом петербургского клуба.

«Это уже решение самого Евгения. Каждый человек выбирает то, что ему подходит на данный момент. Где комфортно ему и его семье. Тот хоккей, в который он хотел бы играть и получать удовольствие от этого. Да, это своего рода бизнес, ты зарабатываешь деньги. Но то, что ты получаешь удовольствие и тем более живёшь в своей стране, тоже важно.

СКА для него – это вызов. Потому что это молодая перспективная команда с талантливой молодёжью. И выбор на Евгения пал не просто так. Он опытный человек и может передать молодёжи опыт игры в России и за океаном. Команда СКА сделала отличный PR-ход. Но PR-ход осознанный и рассчитанный на то, что он даст положительный потенциал и движение вперёд всего клуба», — цитирует Быкова «Татар-информ».

В текущем сезоне Кузнецов провёл 13 матчей за СКА, в которых набрал 11 очков — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. Форвард пропустил несколько недель из-за травмы плеча.