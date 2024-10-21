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Канадский форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт получил российское гражданство

Канадский форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт получил российское гражданство
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Канадский форвард московского «Динамо» Седрик Пакетт получил российское гражданство. Указ о присвоении гражданства РФ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Сайт правительства РФ

Ранее Пакетт заявил, что ему всё нравится в КХЛ и он хочет строить карьеру в этой лиге, поэтому он захотел получить российское гражданство.

Пакетт провёл в КХЛ два полноценных сезона. Канадец дебютировал в лиге в 2022 году в составе минского «Динамо». Сезон-2023/2024 Пакетт провёл в составе московского «Динамо». Всего в КХЛ на счету 30-летнего нападающего 144 матча, в которых канадец набрал 82 (50+32) очка. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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