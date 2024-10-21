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Адмирал — Спартак, результат матча 21 октября, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Спартак» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Адмиралу» в овертайме
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Спартаком». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Мальцев) – 00:42 (5x5)     0:2 Миронов (Локтионов, Порядин) – 08:39 (5x4)     0:3 Ружичка (Мальцев, Пашин) – 27:36 (5x4)     1:3 Петухов (Гутик, Сошников) – 30:27 (5x4)     2:3 Муранов (Фьоре) – 30:47 (5x5)     3:3 Петьков (Родевальд, Шулак) – 55:48 (5x5)     4:3 Солянников (Сошников, Гутик) – 61:17 (4x3)    

Уже на первой минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин с передачи Михаила Мальцева. В середине первого периода удвоил преимущество гостей Андрей Миронов, которому ассистировали Андрей Локтионов и Павел Порядин. Счёт 3:0 оформил Адам Ружичка в середине второго периода. Однако через несколько минут хозяева забросили две шайбы с интервалом в 20 секунд и вернули интригу в матче. Отличились Егор Петухов и Иван Муранов. За пять минут до конца третьего периода Кирилл Петьков сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время гол Георгия Солянникова в большинстве принёс победу «Адмиралу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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