«Спартак» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Адмиралу» в овертайме

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Спартаком». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
Уже на первой минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин с передачи Михаила Мальцева. В середине первого периода удвоил преимущество гостей Андрей Миронов, которому ассистировали Андрей Локтионов и Павел Порядин. Счёт 3:0 оформил Адам Ружичка в середине второго периода. Однако через несколько минут хозяева забросили две шайбы с интервалом в 20 секунд и вернули интригу в матче. Отличились Егор Петухов и Иван Муранов. За пять минут до конца третьего периода Кирилл Петьков сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. В дополнительное время гол Георгия Солянникова в большинстве принёс победу «Адмиралу».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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