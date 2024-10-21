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Жамнов назвал причины поражения от «Адмирала», в матче с которым «Спартак» вёл 3:0

Жамнов назвал причины поражения от «Адмирала», в матче с которым «Спартак» вёл 3:0
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (3:4 ОТ), в котором красно-белые вели со счётом 3:0 в середине второго периода.

«Причина поражения — в нашей игре. При счёте 3:0 стали делать то, что мы не просим у наших игроков. А когда ведущие игроки начинают делать то, что не надо, о чём можно спрашивать молодых ребят? Так что такой результат чисто из-за нашей игры. Были ли претензии к Зайцеву, который пропустил прошлый матч? Это ротация, мы играем в шесть защитников. А о претензиях я игрокам сам скажу», – цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» завершил тяжёлый выезд в Омск, Хабаровск и Владивосток и в следующем матче сыграет со СКА в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Мальцев) – 00:42 (5x5)     0:2 Миронов (Локтионов, Порядин) – 08:39 (5x4)     0:3 Ружичка (Мальцев, Пашин) – 27:36 (5x4)     1:3 Петухов (Гутик, Сошников) – 30:27 (5x4)     2:3 Муранов (Фьоре) – 30:47 (5x5)     3:3 Петьков (Родевальд, Шулак) – 55:48 (5x5)     4:3 Солянников (Сошников, Гутик) – 61:17 (4x3)    
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