Жамнов назвал причины поражения от «Адмирала», в матче с которым «Спартак» вёл 3:0

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (3:4 ОТ), в котором красно-белые вели со счётом 3:0 в середине второго периода.

«Причина поражения — в нашей игре. При счёте 3:0 стали делать то, что мы не просим у наших игроков. А когда ведущие игроки начинают делать то, что не надо, о чём можно спрашивать молодых ребят? Так что такой результат чисто из-за нашей игры. Были ли претензии к Зайцеву, который пропустил прошлый матч? Это ротация, мы играем в шесть защитников. А о претензиях я игрокам сам скажу», – цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» завершил тяжёлый выезд в Омск, Хабаровск и Владивосток и в следующем матче сыграет со СКА в Москве.