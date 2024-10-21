«Ребята молодцы, проявили характер». Тамбиев — о волевой победе над «Спартаком»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил характер и волевые качества хоккеистов дальневосточного клуба в матче со «Спартаком» (4:3 ОТ). Владивостокская команда уступала в середине второго периода со счётом 0:3, но вырвала победу в овертайме.
«Ребята молодцы сегодня, проявили характер и волю к победе. «Спартак» задал очень высокий темп игры с первой смены. Это команда с сильными исполнителями, мы поначалу не справлялись с тем, что они нам предлагали. Но во втором периоде добавили в подборах, единоборствах, перестали застревать в своей зоне, перевели шайбу в зону соперника, и это принесло результат», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Мальцев) – 00:42 (5x5) 0:2 Миронов (Локтионов, Порядин) – 08:39 (5x4) 0:3 Ружичка (Мальцев, Пашин) – 27:36 (5x4) 1:3 Петухов (Гутик, Сошников) – 30:27 (5x4) 2:3 Муранов (Фьоре) – 30:47 (5x5) 3:3 Петьков (Родевальд, Шулак) – 55:48 (5x5) 4:3 Солянников (Сошников, Гутик) – 61:17 (4x3)
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