«Ребята молодцы, проявили характер». Тамбиев — о волевой победе над «Спартаком»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил характер и волевые качества хоккеистов дальневосточного клуба в матче со «Спартаком» (4:3 ОТ). Владивостокская команда уступала в середине второго периода со счётом 0:3, но вырвала победу в овертайме.

«Ребята молодцы сегодня, проявили характер и волю к победе. «Спартак» задал очень высокий темп игры с первой смены. Это команда с сильными исполнителями, мы поначалу не справлялись с тем, что они нам предлагали. Но во втором периоде добавили в подборах, единоборствах, перестали застревать в своей зоне, перевели шайбу в зону соперника, и это принесло результат», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.