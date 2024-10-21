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Локомотив — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

«Локомотив» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 21 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между этими командами из шести запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне ярославский клуб выиграл три матча из четырёх.

После 18 матчей ярославский «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» после 17 матчей замыкает таблицу Запада Континентальной хоккейной лиги.

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