«Локомотив» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 21 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча между этими командами из шести запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне ярославский клуб выиграл три матча из четырёх.

После 18 матчей ярославский «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» после 17 матчей замыкает таблицу Запада Континентальной хоккейной лиги.