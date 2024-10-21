Фанаты «Виннипега» высмеяли игрока, который потребовал обмена из команды

Болельщики «Виннипег Джетс» во время последнего матча с «Питтсбург Пингвинз» высмеяли игрока из системы «Питтсбурга» Рутгера Макгроарти. Об этом сообщает The Hockey News.

Дело в том, что Макгроарти попросил обмен в другой клуб, потому что хотел получать больше игрового времени в НХЛ, поэтому перешёл из «Виннипега» в «Питтсбург» в минувшем межсезонье. «Пингвинз» отправили его в команду АХЛ «Уилкс-Барре Скрантон», где он за три матча на старте сезона не набрал ни одного очка.

Фанаты придумали кричалки, которые скандировали во время матча, потому что были рады, что Макгроарти не получил желаемого, более того, даже не попал в состав основной команды.