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Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
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Кадейкин дважды закрыл вратаря «Сибири». Это девятый подобный гол «Трактора» в сезоне

Кадейкин дважды закрыл вратаря «Сибири». Это девятый подобный гол «Трактора» в сезоне
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин дважды закрыл вратаря во время встречи челябинской команды с «Сибирью». На момент написания новости счёт в матче 2:2. Встреча проходит на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
2 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4)     1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4)     2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3)     2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

По ходу матча челябинскому «Трактору» дважды удалось отыграться и сравнять счёт.

Напомним, для 31-летнего Кадейкина это уже девятый подобный эпизод в сезоне-2024/2025 КХЛ. За 17 проведённых матчей Александр набрал 12 очков. Он забросил восемь шайб и сделал четыре голевые передачи. Прошлый сезон игрок провёл в петербургском СКА.

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