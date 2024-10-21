Кадейкин дважды закрыл вратаря «Сибири». Это девятый подобный гол «Трактора» в сезоне

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин дважды закрыл вратаря во время встречи челябинской команды с «Сибирью». На момент написания новости счёт в матче 2:2. Встреча проходит на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

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По ходу матча челябинскому «Трактору» дважды удалось отыграться и сравнять счёт.

Напомним, для 31-летнего Кадейкина это уже девятый подобный эпизод в сезоне-2024/2025 КХЛ. За 17 проведённых матчей Александр набрал 12 очков. Он забросил восемь шайб и сделал четыре голевые передачи. Прошлый сезон игрок провёл в петербургском СКА.