Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию с вратарями в СКА

Российский тренер Вячеслав Быков объяснил, почему в петербургском СКА могут часто меняться вратари.

– Продолжается история с вратарями в СКА. В Петербурге голкиперы вообще не задерживаются. При вас такого не было. Не стоит ли остановиться?

– Возможно, они ищут оптимальный вариант. Не могу судить, но, на мой взгляд, эти рокировки связаны с тем, что они стараются подобрать игрока, который бы стал центральной фигурой в команде. Где тыл будет прикрыт. Тем более команда молодая, амбициозная. С молодыми ребятами нужен вратарь, который будет «подчищать».

Если бы это была опытная команда, был бы другой вопрос. В такой команде вратарь всегда должен быть в тонусе, сконцентрированным и выручать. Это непростая роль, когда команда играет много в атаке, — приводит слова Быкова «Татар-Информ».

Напомним, СКА работал под руководством Быкова в сезоне-2014/2015. С 2022 года и по сей день пост главного тренера занимает Роман Ротенберг.