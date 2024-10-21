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«Немного задели какие-то слова». Хафизов — о речи Щитова в раздевалке «Сочи»

«Немного задели какие-то слова». Хафизов — о речи Щитова в раздевалке «Сочи»
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Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов рассказал, как команда отреагировала на речь Никиты Щитова в раздевалке перед встречей с «Витязем».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Барак (Чехович) – 03:52 (5x5)     0:2 Бучельников (Барак, Чехович) – 11:07 (5x5)     1:2 Рассказов (Тянулин, Чебыкин) – 30:17 (5x5)     2:2 Попов (Тянулин, Федотов) – 35:13 (5x4)     2:3 Барак (Чехович) – 61:29 (3x3)    

«Да, обсуждали с командой! Речь была достаточно колючая. Где-то кому-то, может, по самолюбию ударило. Все люди разные в команде. Меня немного задели какие-то слова даже. Но задели в положительном смысле — подстегнули! Ни в коем случае, никаких обид. Есть люди, кто, может, мимо ушей пропускает такие вещи, но перчинки дал», — приводит слова Тимура Хафизова Legalbet.

Напомним, Щитов в сезоне-2014/2015 выступал в составе клуба «Сочи», где был капитаном команды.

20 октября сочинская команда обыграла ЦСКА (4:3 Б), прервав серию из 25 поражений во встречах с этим клубом.

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