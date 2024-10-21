«Немного задели какие-то слова». Хафизов — о речи Щитова в раздевалке «Сочи»

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов рассказал, как команда отреагировала на речь Никиты Щитова в раздевалке перед встречей с «Витязем».

«Да, обсуждали с командой! Речь была достаточно колючая. Где-то кому-то, может, по самолюбию ударило. Все люди разные в команде. Меня немного задели какие-то слова даже. Но задели в положительном смысле — подстегнули! Ни в коем случае, никаких обид. Есть люди, кто, может, мимо ушей пропускает такие вещи, но перчинки дал», — приводит слова Тимура Хафизова Legalbet.

Напомним, Щитов в сезоне-2014/2015 выступал в составе клуба «Сочи», где был капитаном команды.

20 октября сочинская команда обыграла ЦСКА (4:3 Б), прервав серию из 25 поражений во встречах с этим клубом.