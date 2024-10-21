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18-летнему хоккеисту из США предъявлены обвинения в убийстве

18-летнему хоккеисту из США предъявлены обвинения в убийстве
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18-летнему хоккеисту команды «Фредериктон Джуниор Ред Уингз» Тайлеру Тоттену и ещё двум подросткам, не достигшим совершеннолетнего возраста (17 и 16 лет), предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве. Об этом сообщает журналист The Sports Network Рик Уэстхед.

22 сентября в Фредериктоне произошло нападение на двух мужчин. Согласно данным полиции, один из мужчин получил серьёзные ранения, от них он позже скончался, другой получил лёгкие ранения и находился в больнице.

17-летний подозреваемый признал свою вину, что говорят об убийстве двое других, пока неизвестно.

Представители юношеской хоккейной лиги США и клуба «Детройт Ред Уингз» сотрудничают с полицией, чтобы следствие признало, что дело никак не относится к хоккею.

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