Антон Курьянов впервые ответил на вопрос об уходе с должности генменеджера «Авангарда»

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов, недавно сложивший с себя полномочия генерального менеджера клуба, впервые ответил на вопрос о причинах такого решения.

— Почему вы сложили полномочия генерального менеджера «Авангарда»?

— Так решили в руководстве клуба. Я работаю там, где больше полезен, где нужен «Авангарду» на данный момент, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, сейчас функции главного по селекции в клубе возложены на Евгения Забугу. Останется ли он на этой должности или будет временно исполнять обязанности генменеджера «Авангарда» — ещё неизвестно.