Хет-трик Тейлора Бека не помог «Сибири» обыграть «Трактор» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Трактор» одержал победу со счётом 5:4 (2:2, 1:0, 2:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4) 1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4) 2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5) 2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3) 2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5) 2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4) 2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3) 3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3) 4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)
В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Тейлор Бек, оформивший хет-трик, и Валентин Пьянов. За «Трактор» забили Сергей Телегин, Стивен Кэмпфер, оформивший дубль, Владимир Жарков, Владимир Ткачёв.
«Сибирь» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Трактор» располагается там же на первой строчке, заработав 28 очков после 18 игр.
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