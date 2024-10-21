Хет-трик Тейлора Бека не помог «Сибири» обыграть «Трактор» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Трактор» одержал победу со счётом 5:4 (2:2, 1:0, 2:2).

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Тейлор Бек, оформивший хет-трик, и Валентин Пьянов. За «Трактор» забили Сергей Телегин, Стивен Кэмпфер, оформивший дубль, Владимир Жарков, Владимир Ткачёв.

«Сибирь» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Трактор» располагается там же на первой строчке, заработав 28 очков после 18 игр.