«Наверное, многим вскружили голову победы на старте». Курьянов — о ситуации «Авангарда»

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о восприятии в клубе тяжёлой ситуации в нынешнем сезоне КХЛ. Напомним, у «ястребов» лишь 13 очков после 17 сыгранных матчей, на данный момент омичи находятся за пределами зоны плей-офф Восточной конференции.

— Как команда переживает непростой период?

— Нам не остаётся ничего, кроме как работать. Все всё понимают, и последние два матча были очень неплохими по содержанию, но такие нелепые моменты испортили концовку домашней встречи со «Спартаком». Думаю, что если будут такие же самоотдача и выполнение игрового задания, то мы должны встать на те рельсы, на которых должны быть.

Мы работаем над тем, чтобы всем вместе выходить из сложившейся ситуации. Наверное, многим из нас первые три победы на старте регулярки вскружили голову. Поэтому мы сейчас должны отталкиваться от пола.

— Что нового привнёс в работу тренерского штаба специалист по защитникам Завьялов?

— Да, он привнёс своё определённое видение. Но, опять же, игры идут через день, тяжело всё кардинально менять, нужно всё аккуратно делать. Но я думаю, что мы добьёмся тех строгости и стройности в обороне, которые нам нужны, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.