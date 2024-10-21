Тренер «Авангарда» Курьянов рассказал о статусе Касселса, переставшего проходить в состав

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов прояснил текущий статус американского легионера «ястребов» Коула Касселса, который по игровым причинам пропустил последние три матча команды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Авангард» планирует расстаться с нападающим, который в 14 встречах сезона набрал 1 (0+1) очко.

— Коул Касселс, судя по фотографиям с тренировки, вернулся к работе с общей группой?

— Да, просто таковы правила в клубе, что те, кто не попадает в состав, тренируются после играющего состава. На сегодняшний день Коул в команде, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.