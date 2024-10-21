Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тейлор Бек оформил хет-трик в первом матче после травмы

Тейлор Бек оформил хет-трик в первом матче после травмы
Комментарии

Хоккеист «Сибири» Тейлор Бек оформил хет-трик в первом матче после травмы. Сегодня, 21 октября, новосибирская команда с минимальным разрывом в счёте уступила «Трактору» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4)     1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4)     2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3)     2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5)     2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4)     2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3)     3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3)     4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)    

Напомним, Бек получил повреждение в выездной встрече регулярного чемпионата с казанским «Ак Барсом». В нынешнем сезоне Тейлор набрал 12 (6+6) очков в 14 проведённых матчах.

Для него это третий сезон в новосибирской команде, в регулярном чемпионате – 2017/2018 Бек дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ранее он выступал в НХЛ.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил, что большинство становится совсем другим, когда на лёд выходит Бек.

Материалы по теме
«Сразу совсем другое большинство стало». Епанчинцев — о возвращении Бека после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android