Тейлор Бек оформил хет-трик в первом матче после травмы

Хоккеист «Сибири» Тейлор Бек оформил хет-трик в первом матче после травмы. Сегодня, 21 октября, новосибирская команда с минимальным разрывом в счёте уступила «Трактору» (4:5).

Напомним, Бек получил повреждение в выездной встрече регулярного чемпионата с казанским «Ак Барсом». В нынешнем сезоне Тейлор набрал 12 (6+6) очков в 14 проведённых матчах.

Для него это третий сезон в новосибирской команде, в регулярном чемпионате – 2017/2018 Бек дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ранее он выступал в НХЛ.

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев отметил, что большинство становится совсем другим, когда на лёд выходит Бек.