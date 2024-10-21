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Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью»

Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру команды в победном матче с «Сибирью» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4)     1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4)     2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3)     2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5)     2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4)     2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3)     3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3)     4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)    

— Считаю, что это был хороший матч, понравилось наше движение с шайбой. В этой встрече было много моментов, могли забросить больше, но рады победе.

— У «Трактора» сейчас всё хорошо, можете ли за что-нибудь покритиковать команду?
— Суть в том, что мы хотим становиться лучше. Если бы у нас было не 13 побед, а 13 поражений, я бы тут уже не сидел. На мой взгляд, смысл не в том, что всё идёт хорошо, а что мы как команда становимся лучше, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для челябинской команды это третья победа подряд. В последних 10 матчах «Трактор» проиграл только один раз.

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