Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру команды в победном матче с «Сибирью» (5:4).

— Считаю, что это был хороший матч, понравилось наше движение с шайбой. В этой встрече было много моментов, могли забросить больше, но рады победе.

— У «Трактора» сейчас всё хорошо, можете ли за что-нибудь покритиковать команду?

— Суть в том, что мы хотим становиться лучше. Если бы у нас было не 13 побед, а 13 поражений, я бы тут уже не сидел. На мой взгляд, смысл не в том, что всё идёт хорошо, а что мы как команда становимся лучше, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Для челябинской команды это третья победа подряд. В последних 10 матчах «Трактор» проиграл только один раз.