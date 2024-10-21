«У нас есть монстр». Бенуа Гру — об игре Кадейкина на пятаке

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался об игре нападающего Александра Кадейкина. Сегодня, 21 октября, челябинская команда победила «Сибирь» (5:4).

«Я бы хотел похвалить Александра за то, как он отрабатывает игру на пятаке на тренировках. С того момента, как мы решили, что он будет играть на точке, он очень много внимания уделяет именно этому компоненту. Хочу отметить ещё его игру на вбрасываниях. Сегодня у Стивена Кэмпфера два гола, но при этом нельзя не отметить, что у нас есть монстр, который заслоняет вратаря соперника. Я абсолютно точно могу сказать, что рад, как получается у Александра исполнять эту роль. Я вижу его каждодневный труд», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.