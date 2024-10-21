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«У нас есть монстр». Бенуа Гру — об игре Кадейкина на пятаке

«У нас есть монстр». Бенуа Гру — об игре Кадейкина на пятаке
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался об игре нападающего Александра Кадейкина. Сегодня, 21 октября, челябинская команда победила «Сибирь» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4)     1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4)     2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3)     2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5)     2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4)     2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3)     3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3)     4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)    

«Я бы хотел похвалить Александра за то, как он отрабатывает игру на пятаке на тренировках. С того момента, как мы решили, что он будет играть на точке, он очень много внимания уделяет именно этому компоненту. Хочу отметить ещё его игру на вбрасываниях. Сегодня у Стивена Кэмпфера два гола, но при этом нельзя не отметить, что у нас есть монстр, который заслоняет вратаря соперника. Я абсолютно точно могу сказать, что рад, как получается у Александра исполнять эту роль. Я вижу его каждодневный труд», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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