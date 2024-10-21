«Похоже, хочет играть в большинстве». Бенуа Гру пошутил над новой причёской Тертышного
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру с юмором высказался о смене имиджа Никиты Тертышного. Сегодня, 21 октября, челябинцы обыграли «Сибирь» со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4) 1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4) 2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5) 2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3) 2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5) 2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4) 2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3) 3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3) 4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)
— Никита Тертышный постригся налысо, Илья Карпухин пошутил, что это реверанс в сторону тренера.
— Похоже, хочет играть в большинстве… но сегодня не получилось. Никаких больше комментариев на этот счёт нет, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, 26-летний Тертышный за 17 проведённых матчей набрал пять очков. Он сделал две голевые передачи и забросил две шайбы. Для него это уже шестой сезон в составе «Трактора».
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