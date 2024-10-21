«Похоже, хочет играть в большинстве». Бенуа Гру пошутил над новой причёской Тертышного

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру с юмором высказался о смене имиджа Никиты Тертышного. Сегодня, 21 октября, челябинцы обыграли «Сибирь» со счётом 5:4.

— Никита Тертышный постригся налысо, Илья Карпухин пошутил, что это реверанс в сторону тренера.

— Похоже, хочет играть в большинстве… но сегодня не получилось. Никаких больше комментариев на этот счёт нет, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 26-летний Тертышный за 17 проведённых матчей набрал пять очков. Он сделал две голевые передачи и забросил две шайбы. Для него это уже шестой сезон в составе «Трактора».