Епанчинцев — о поражении от «Трактора»: надо контролировать эмоции

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев выделил положительные моменты в проигранном «Трактору» матче (4:5). Встреча прошла на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

«Самое главное – дисциплина. Не имеем права хорошему сопернику давать такое преимущество. Надо контролировать клюшки и эмоции. Важно, что до конца играли, был шанс сравнять. Третий период – положительный момент. Трибуны кричали «молодцы», за этот момент надо держаться», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, поражение от «Трактора» стало для новосибирской команды вторым подряд. Ранее «Сибирь» уступила «Северстали» (2:4).