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Епанчинцев — о поражении от «Трактора»: надо контролировать эмоции

Епанчинцев — о поражении от «Трактора»: надо контролировать эмоции
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев выделил положительные моменты в проигранном «Трактору» матче (4:5). Встреча прошла на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4)     1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4)     2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3)     2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5)     2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4)     2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3)     3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3)     4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)    

«Самое главное – дисциплина. Не имеем права хорошему сопернику давать такое преимущество. Надо контролировать клюшки и эмоции. Важно, что до конца играли, был шанс сравнять. Третий период – положительный момент. Трибуны кричали «молодцы», за этот момент надо держаться», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, поражение от «Трактора» стало для новосибирской команды вторым подряд. Ранее «Сибирь» уступила «Северстали» (2:4).

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