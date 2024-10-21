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«Сразу совсем другое большинство стало». Епанчинцев — о возвращении Бека после травмы

«Сразу совсем другое большинство стало». Епанчинцев — о возвращении Бека после травмы
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев похвалил Тейлора Бека, который сделал хет-трик в первом же матче после травмы. Сегодня, 21 октября, «Сибирь» уступила «Трактору» со счётом 4:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4)     1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4)     2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3)     2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5)     2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4)     2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3)     3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3)     4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)    

— Тейлор Бек оформил хет-трик в первом матче после возвращения. Был ли в вашей тренерской карьере такой уникальный игрок для большинства?
— Сами задали – сами ответили. Такого не было. Действительно, молодец, сразу совсем другое большинство стало, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, у Бека теперь 12 очков в 14 матчах в сезоне-2024/2025. Он смог забросить шесть шайб и сделать шесть голевых передач.

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