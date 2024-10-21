«Сразу совсем другое большинство стало». Епанчинцев — о возвращении Бека после травмы

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев похвалил Тейлора Бека, который сделал хет-трик в первом же матче после травмы. Сегодня, 21 октября, «Сибирь» уступила «Трактору» со счётом 4:5.

— Тейлор Бек оформил хет-трик в первом матче после возвращения. Был ли в вашей тренерской карьере такой уникальный игрок для большинства?

— Сами задали – сами ответили. Такого не было. Действительно, молодец, сразу совсем другое большинство стало, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, у Бека теперь 12 очков в 14 матчах в сезоне-2024/2025. Он смог забросить шесть шайб и сделать шесть голевых передач.