Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, проведшим 900 матчей в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который преодолел порог в 900 проведённых матчей в лиге. Об этом сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком тренеров КХЛ, которые провели наибольшее количество матчей за карьеру в лиге:
Дмитрий Квартальнов — 900 матчей;
Владимир Крикунов — 722;
Олег Знарок — 709;
Зинэтула Билялетдинов — 703;
Андрей Назаров — 647.
Напомним, Квартальнов начал тренерскую деятельность в 2009 году и работал в клубах «Северсталь» Череповец, «Сибирь» Новосибирск, ЦСКА Москва, «Локомотив» Ярославль.