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Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, проведшим 900 матчей в КХЛ

Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, проведшим 900 матчей в КХЛ
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в КХЛ, который преодолел порог в 900 проведённых матчей в лиге. Об этом сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком тренеров КХЛ, которые провели наибольшее количество матчей за карьеру в лиге:

Дмитрий Квартальнов — 900 матчей;
Владимир Крикунов — 722;
Олег Знарок — 709;
Зинэтула Билялетдинов — 703;
Андрей Назаров — 647.

Напомним, Квартальнов начал тренерскую деятельность в 2009 году и работал в клубах «Северсталь» Череповец, «Сибирь» Новосибирск, ЦСКА Москва, «Локомотив» Ярославль.

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