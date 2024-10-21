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Бек — о поражении от «Трактора»: возможно, нам есть чему у них поучиться

Бек — о поражении от «Трактора»: возможно, нам есть чему у них поучиться
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Нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился впечатлениями от первой игры после травмы. Сегодня, 21 октября, команда из Новосибирска уступила «Трактору» со счётом 4:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4)     1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4)     2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3)     2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5)     2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4)     2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3)     3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3)     4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)    

— Первый хет-трик игрока «Сибири» на «Сибирь-Арене». Что это значит для вас?
— Лучше бы победили сегодня, одну шайбу оставалось забросить.

— В чём были хуже «Трактора»?
— Наверное, могли где-то в меньшинстве лучше сыграть, но, с другой стороны, могли бы и в большинстве лучше сыграть – забить ещё один гол.

— Какие впечатления от сильнейшей команды конференции?
— Они очень хорошо играют, получается командная игра, отлично действуют «пять на пять». Возможно, нам есть чему у них поучиться.

— Первая игра после травмы, быстрая шайба помогла вкатиться?
— Хорошо себя чувствую. Первый гол, конечно, придал уверенности, но ощущения были бы лучше, если команда выиграла, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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