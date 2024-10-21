Бек — о поражении от «Трактора»: возможно, нам есть чему у них поучиться

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек поделился впечатлениями от первой игры после травмы. Сегодня, 21 октября, команда из Новосибирска уступила «Трактору» со счётом 4:5.
— Первый хет-трик игрока «Сибири» на «Сибирь-Арене». Что это значит для вас?
— Лучше бы победили сегодня, одну шайбу оставалось забросить.
— В чём были хуже «Трактора»?
— Наверное, могли где-то в меньшинстве лучше сыграть, но, с другой стороны, могли бы и в большинстве лучше сыграть – забить ещё один гол.
— Какие впечатления от сильнейшей команды конференции?
— Они очень хорошо играют, получается командная игра, отлично действуют «пять на пять». Возможно, нам есть чему у них поучиться.
— Первая игра после травмы, быстрая шайба помогла вкатиться?
— Хорошо себя чувствую. Первый гол, конечно, придал уверенности, но ощущения были бы лучше, если команда выиграла, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 21 октября 2024
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