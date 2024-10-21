«Я его большой фанат». Тейлор Бек ответил на вопрос, кто круче: Мёрфи или Деанджело

Хоккеист «Сибири» Тейлор Бек рассказал, кто, по его мнению, круче: Тревор Мёрфи или Тони Деанджело. Сегодня, 21 октября, команда из Новосибирска уступила «Трактору» в домашнем матче (4:5).

— Кто круче: Мёрфи или Деанджело?

— Мёрфи. Я его самый большой фанат, он делает тонну работы на льду для нашей команды, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Бек успел набрать 12 очков в 14 проведённых матчах. Он сделал шесть голевых передач и забросил шесть шайб. В первой же игре после травмы он оформил хет-трик.

Следующий матч «Сибири» пройдёт 23 октября в 15:30 мск с «Барысом».