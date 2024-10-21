«Я его большой фанат». Тейлор Бек ответил на вопрос, кто круче: Мёрфи или Деанджело
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Хоккеист «Сибири» Тейлор Бек рассказал, кто, по его мнению, круче: Тревор Мёрфи или Тони Деанджело. Сегодня, 21 октября, команда из Новосибирска уступила «Трактору» в домашнем матче (4:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4) 1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4) 2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5) 2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3) 2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5) 2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4) 2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3) 3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3) 4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)
— Кто круче: Мёрфи или Деанджело?
— Мёрфи. Я его самый большой фанат, он делает тонну работы на льду для нашей команды, — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Напомним, в сезоне-2024/2025 Бек успел набрать 12 очков в 14 проведённых матчах. Он сделал шесть голевых передач и забросил шесть шайб. В первой же игре после травмы он оформил хет-трик.
Следующий матч «Сибири» пройдёт 23 октября в 15:30 мск с «Барысом».
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