Российский хоккеист, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин признан второй звездой недели в НХЛ. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин занял второе место в лиге как один из самых результативных игроков. Сейчас на счету россиянина 12 очков в пяти матчах за «Рейнджерс» на старте сезона-2024/2025.

Первой звездой недели стал Сэм Райнхарт, игрок «Флориды Пантерз». Он помог клубу занять первую строчку турнирной таблицы в Атлантическом дивизионе. Он также ассистировал в решающих голах в двух последних матчах «Флориды».

Третья звезда — Филип Густавссон, вратарь «Миннесоты Уайлд». Густавссон стал 15-м голкипером в истории НХЛ, забившим гол, и третьим, сделавшим это в большинстве. Он также отразил 27 из 28 бросков в матче с «Сент-Луисом».