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«Получилось реализовать моменты, но важнее было победить». Кэмпфер — о матче с «Сибирью»

«Получилось реализовать моменты, но важнее было победить». Кэмпфер — о матче с «Сибирью»
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Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер рассказал о своих первых шайбах за команду и о победе над «Сибирью» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Бек (Мёрфи, Широков) – 02:05 (5x4)     1:1 Телегин (Шабанов, Кадейкин) – 11:34 (4x4)     2:1 Пьянов (Кара, Бутузов) – 13:52 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Сикура) – 19:03 (4x3)     2:3 Жарков (Котляревский) – 22:43 (5x5)     2:4 Ткачёв (Кравцов, Кадейкин) – 43:00 (5x4)     2:5 Кэмпфер (Сикура) – 49:39 (4x3)     3:5 Бек (Мёрфи, Широков) – 53:43 (4x3)     4:5 Бек (Кара, Бутузов) – 58:55 (6x5)    

— Быстрый старт, столько голов, важно было переломить ход матча во втором периоде?
— Нам было важно придерживаться нашей игры. Не скажу, что мы плохо играли в первом периоде, да, пропустили пару голов, так как дали сопернику реализовать моменты. Важнее было придерживаться нашего плана на игру. Парни хорошо потрудились и не выходили из борьбы на протяжении всех 60 минут.

— Сегодня ты забил свои первые голы за «Трактор». Какие эмоции?
— Всегда приятно помочь команде в атаке. В моём случае голы пришли не сразу. Я рад, что получилось реализовать моменты, но важнее, конечно, было победить в этом матче.
Александр Кадейкин отлично играл на пятаке. В последних матчах он может гордиться своей игрой. Нам повезло иметь в команде такого игрока, его непросто сдвинуть с «точки», к тому же он создаёт моменты для ребят, например, как он поучаствовал в голе Владимира Ткачёва сегодня, и дважды заслонил вратаря в моих голах. Всё это показывает, насколько Александр хороший игрок, насколько у него высокий игровой интеллект.

— Матч с «Сибирью» получился очень эмоциональным, много времени обе команды провели на скамейке штрафников. Что следует вынести из этой встречи перед следующей игрой в Омске?
— Нам нужно учесть некоторые моменты по игре в обороне. «Сибирь» находится чуть ниже нас в турнирной таблице, поэтому матч был полон борьбы и эмоций. Играя в свой хоккей, мы можем побеждать и другие команды, важно следовать плану игры, — сказал Кэмпфер «Чемпионату».

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