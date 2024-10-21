«Получилось реализовать моменты, но важнее было победить». Кэмпфер — о матче с «Сибирью»

Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер рассказал о своих первых шайбах за команду и о победе над «Сибирью» (5:4).

— Быстрый старт, столько голов, важно было переломить ход матча во втором периоде?

— Нам было важно придерживаться нашей игры. Не скажу, что мы плохо играли в первом периоде, да, пропустили пару голов, так как дали сопернику реализовать моменты. Важнее было придерживаться нашего плана на игру. Парни хорошо потрудились и не выходили из борьбы на протяжении всех 60 минут.

— Сегодня ты забил свои первые голы за «Трактор». Какие эмоции?

— Всегда приятно помочь команде в атаке. В моём случае голы пришли не сразу. Я рад, что получилось реализовать моменты, но важнее, конечно, было победить в этом матче.

Александр Кадейкин отлично играл на пятаке. В последних матчах он может гордиться своей игрой. Нам повезло иметь в команде такого игрока, его непросто сдвинуть с «точки», к тому же он создаёт моменты для ребят, например, как он поучаствовал в голе Владимира Ткачёва сегодня, и дважды заслонил вратаря в моих голах. Всё это показывает, насколько Александр хороший игрок, насколько у него высокий игровой интеллект.

— Матч с «Сибирью» получился очень эмоциональным, много времени обе команды провели на скамейке штрафников. Что следует вынести из этой встречи перед следующей игрой в Омске?

— Нам нужно учесть некоторые моменты по игре в обороне. «Сибирь» находится чуть ниже нас в турнирной таблице, поэтому матч был полон борьбы и эмоций. Играя в свой хоккей, мы можем побеждать и другие команды, важно следовать плану игры, — сказал Кэмпфер «Чемпионату».