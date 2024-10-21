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Локомотив — московское Динамо, результат матча 21 октября 2024, счёт 4:3 Б, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в серии буллитов благодаря голу Радулова
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Бут (Берёзкин) – 03:12 (5x5)     2:0 Шалунов (Сергеев, Симашев) – 04:31 (5x5)     2:1 Гусев (Менелл) – 12:48 (5x4)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Адамчук) – 25:39 (5x5)     2:3 Буруянов (Гусев) – 27:29 (5x5)     3:3 Каюмов (Рафиков, Сергеев) – 58:43 (6x5)     4:3 А. Радулов – 65:00    

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Даниил Бут, Максим Шалунов, Артур Каюмов, Александр Радулов. За «Динамо» забили Никита Гусев, Артём Ильенко, Никита Буруянов.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 20 очков после 18 игр.

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