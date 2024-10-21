«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в серии буллитов благодаря голу Радулова
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Бут (Берёзкин) – 03:12 (5x5) 2:0 Шалунов (Сергеев, Симашев) – 04:31 (5x5) 2:1 Гусев (Менелл) – 12:48 (5x4) 2:2 Ильенко (Кудрявцев, Адамчук) – 25:39 (5x5) 2:3 Буруянов (Гусев) – 27:29 (5x5) 3:3 Каюмов (Рафиков, Сергеев) – 58:43 (6x5) 4:3 А. Радулов – 65:00
В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Даниил Бут, Максим Шалунов, Артур Каюмов, Александр Радулов. За «Динамо» забили Никита Гусев, Артём Ильенко, Никита Буруянов.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 20 очков после 18 игр.
Комментарии
- 21 октября 2024
-
22:49
-
22:36
-
22:16
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:38
-
21:32
-
21:20
-
21:04
-
20:34
-
20:23
-
20:11
-
19:38
-
19:33
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:14
-
19:05
-
19:00
-
18:59
-
18:14
-
18:04
-
17:49
-
17:21
-
16:49
-
16:29
-
16:20
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:11
-
14:45
-
14:36