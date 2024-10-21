«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в серии буллитов благодаря голу Радулова

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) по буллитам.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Даниил Бут, Максим Шалунов, Артур Каюмов, Александр Радулов. За «Динамо» забили Никита Гусев, Артём Ильенко, Никита Буруянов.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 19 матчей. «Динамо» располагается там же на седьмой строчке, заработав 20 очков после 18 игр.