СКА разгромил «Витязь», забив восемь голов в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и «Витязь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. СКА одержал победу со счётом 8:1 (0:0, 3:1, 5:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Глотов, Алистров) – 28:19 (5x4) 0:2 Деанджело (Демидов, Кузнецов) – 31:08 (5x5) 1:2 Барак (Рыков, Чехович) – 33:54 (5x5) 1:3 Григоренко (Алистров) – 37:25 (5x5) 1:4 Глотов (Алистров, Зайцев) – 40:54 (5x5) 1:5 Григоренко (Плотников, Кузнецов) – 41:17 (5x4) 1:6 Кузьмин (Толчинский, Воробьёв) – 41:53 (5x5) 1:7 Григоренко (Бардаков) – 46:52 (5x5) 1:8 Воробьёв (Кузьмин, Толчинский) – 58:13 (5x5)
В составе «Витязя» заброшенной шайбой отметился Дерек Барак. За СКА забили Сергей Толчинский, Тони Деанджело, Михаил Григоренко, оформивший хет-трик, Василий Глотов, Григорий Кузьмин, Михаил Воробьёв.
«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. СКА располагается там же на третьей строчке, заработав 25 очков после 18 игр.
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