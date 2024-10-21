СКА разгромил «Витязь», забив восемь голов в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и «Витязь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. СКА одержал победу со счётом 8:1 (0:0, 3:1, 5:0).

В составе «Витязя» заброшенной шайбой отметился Дерек Барак. За СКА забили Сергей Толчинский, Тони Деанджело, Михаил Григоренко, оформивший хет-трик, Василий Глотов, Григорий Кузьмин, Михаил Воробьёв.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. СКА располагается там же на третьей строчке, заработав 25 очков после 18 игр.