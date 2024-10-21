Гол Панюкова на последней минуте матча помог «Барысу» обыграть минское «Динамо»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Барыс» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Крис Тирни. За «Барыс» забили Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Барыс» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, заработав девять очков после 18 игр.