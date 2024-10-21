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минское Динамо — Барыс, результат матча 21 октября 2024, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

Гол Панюкова на последней минуте матча помог «Барысу» обыграть минское «Динамо»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Барыс» одержал победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Барыс
Астана
1:0 Тирни (Дюбе, Мороз) – 18:48 (5x5)     1:1 Омирбеков (Асетов, Жафяров) – 34:51 (5x5)     1:2 Панюков (Омирбеков) – 59:30 (5x5)    

В составе «Динамо» заброшенной шайбой отметился Крис Тирни. За «Барыс» забили Алихан Омирбеков, Кирилл Панюков.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Барыс» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, заработав девять очков после 18 игр.

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