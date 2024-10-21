«Куньлунь» уступил «Металлургу» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, Дэнни О'Реган. За «Металлург» забили Дмитрий Силантьев, Скотт Уилсон, Данила Юров, Люк Джонсон.

«Куньлунь» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. «Металлург» располагается в турнирной таблице Восточной конференции на третьей строчке, заработав 20 очков после 20 игр.