«Куньлунь» уступил «Металлургу» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Юрчо (Хальбгевакс) – 09:49 (5x5) 1:1 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 18:17 (5x5) 1:2 Уилсон (Пресс, Вовченко) – 20:29 (5x4) 2:2 О'Реган (Кленденинг, Маккошен) – 20:54 (5x5) 2:3 Юров (Михайлис, Хабаров) – 21:16 (5x5) 2:4 Джонсон (Хабаров, Уилсон) – 48:22 (5x4)
В составе «Куньлуня» заброшенными шайбами отметились Томаш Юрчо, Дэнни О'Реган. За «Металлург» забили Дмитрий Силантьев, Скотт Уилсон, Данила Юров, Люк Джонсон.
«Куньлунь» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. «Металлург» располагается в турнирной таблице Восточной конференции на третьей строчке, заработав 20 очков после 20 игр.
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