Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Витязем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу над «Витязем» со счётом 8:1.

— Понимали, что «Витязь» — быстрая команда, играет на контратаках, сверхмотивированная против нас. Против любой мотивации работает командная дисциплина. Благодарю команду за проделанную работу. Здорово потренировались – здорово сыграли. Есть над чем работать. Сейчас едем в Мытищи, там нас ждёт сильный соперник, ничем не хуже «Витязя».

— Отчасти повезло, что «Витязь» не забил больше, когда у них ещё был шанс зацепиться?

— Хоккей – суровая мужская игра, не забиваешь ты, забивают тебе. Мы реализовали свои моменты. Сегодня с нашей стороны была солидная игра, но мы не показали свою лучшую игру и понимаем свой потенциал. Работаем дальше.

— Помню ваш спич про Фергюсона и «золотую» замену. Можно сказать, что вы так здорово подготовили Воробьёва, что это получился вариант питерского Сульшера?

— Если сравнивать с таким великим игроком, который в каждой игре забивал, то надо к этому стремиться. В каждой игре максимально дорожить моментами и забивать голы. Дай бог, в следующей игре наши ребята сыграют лучше, чем сегодня, и ещё более ответственно отнесутся к своим голевым моментам,— передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.