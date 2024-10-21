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Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Витязем»

Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Витязем»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу над «Витязем» со счётом 8:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Глотов, Алистров) – 28:19 (5x4)     0:2 Деанджело (Демидов, Кузнецов) – 31:08 (5x5)     1:2 Барак (Рыков, Чехович) – 33:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Алистров) – 37:25 (5x5)     1:4 Глотов (Алистров, Зайцев) – 40:54 (5x5)     1:5 Григоренко (Плотников, Кузнецов) – 41:17 (5x4)     1:6 Кузьмин (Толчинский, Воробьёв) – 41:53 (5x5)     1:7 Григоренко (Бардаков) – 46:52 (5x5)     1:8 Воробьёв (Кузьмин, Толчинский) – 58:13 (5x5)    

— Понимали, что «Витязь» — быстрая команда, играет на контратаках, сверхмотивированная против нас. Против любой мотивации работает командная дисциплина. Благодарю команду за проделанную работу. Здорово потренировались – здорово сыграли. Есть над чем работать. Сейчас едем в Мытищи, там нас ждёт сильный соперник, ничем не хуже «Витязя».

— Отчасти повезло, что «Витязь» не забил больше, когда у них ещё был шанс зацепиться?
— Хоккей – суровая мужская игра, не забиваешь ты, забивают тебе. Мы реализовали свои моменты. Сегодня с нашей стороны была солидная игра, но мы не показали свою лучшую игру и понимаем свой потенциал. Работаем дальше.

— Помню ваш спич про Фергюсона и «золотую» замену. Можно сказать, что вы так здорово подготовили Воробьёва, что это получился вариант питерского Сульшера?
— Если сравнивать с таким великим игроком, который в каждой игре забивал, то надо к этому стремиться. В каждой игре максимально дорожить моментами и забивать голы. Дай бог, в следующей игре наши ребята сыграют лучше, чем сегодня, и ещё более ответственно отнесутся к своим голевым моментам,— передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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