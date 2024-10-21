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Р. Ротенберг — о гражданстве РФ Пакетта: ну какое злоупотребление, у нас свободная страна!

Р. Ротенберг — о гражданстве РФ Пакетта: ну какое злоупотребление, у нас свободная страна!
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о выдаче российского гражданства хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту. Сегодня, 21 октября, петербургская команда обыграла «Витязь» со счётом 8:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Глотов, Алистров) – 28:19 (5x4)     0:2 Деанджело (Демидов, Кузнецов) – 31:08 (5x5)     1:2 Барак (Рыков, Чехович) – 33:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Алистров) – 37:25 (5x5)     1:4 Глотов (Алистров, Зайцев) – 40:54 (5x5)     1:5 Григоренко (Плотников, Кузнецов) – 41:17 (5x4)     1:6 Кузьмин (Толчинский, Воробьёв) – 41:53 (5x5)     1:7 Григоренко (Бардаков) – 46:52 (5x5)     1:8 Воробьёв (Кузьмин, Толчинский) – 58:13 (5x5)    

— У нас появился очередной россиянин – Пакетт. «Динамо» не злоупотребляет раздачей гражданства?
— Думаю, это личное дело Седрика Пакетта. Если он решил стать гражданином РФ и прошёл все процедуры, президент подписал указ, нужно только уважать это решение. В чём здесь злоупотребление? Если человек решил стать гражданином России, мы это приветствуем.

Я считаю, что вот эти мнения в прессе про злоупотребления – это не совсем правильно. Ну какое злоупотребление! У нас свободная страна! Это раньше были большевики и меньшевики, но даже тогда была конкуренция между ними. Сейчас каждый вправе подать запрос на получение российского гражданства, и, если он прошёл эту процедуру, значит, у него всё в порядке, он полноценный гражданин России. Мы можем его только поздравить с этим, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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