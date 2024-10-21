Р. Ротенберг — о гражданстве РФ Пакетта: ну какое злоупотребление, у нас свободная страна!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о выдаче российского гражданства хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту. Сегодня, 21 октября, петербургская команда обыграла «Витязь» со счётом 8:1.

— У нас появился очередной россиянин – Пакетт. «Динамо» не злоупотребляет раздачей гражданства?

— Думаю, это личное дело Седрика Пакетта. Если он решил стать гражданином РФ и прошёл все процедуры, президент подписал указ, нужно только уважать это решение. В чём здесь злоупотребление? Если человек решил стать гражданином России, мы это приветствуем.

Я считаю, что вот эти мнения в прессе про злоупотребления – это не совсем правильно. Ну какое злоупотребление! У нас свободная страна! Это раньше были большевики и меньшевики, но даже тогда была конкуренция между ними. Сейчас каждый вправе подать запрос на получение российского гражданства, и, если он прошёл эту процедуру, значит, у него всё в порядке, он полноценный гражданин России. Мы можем его только поздравить с этим, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.