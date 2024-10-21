Р. Ротенберг: Деанджело интересуется культурой и историей и ценит каждый день в России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как Тони Деанджело адаптируется в России и знакомится с её культурой. Сегодня, 21 октября, команда под руководством Ротенберга обыграла «Витязь» (8:1).
— СКА почти неделю в Московском регионе, у Деанджело предусмотрена культурная программа?
— На первом месте у нас хоккей. Уверен, когда Тони победит вместе с нами, у него будет больше времени, чтобы попутешествовать и посмотреть все достопримечательности нашей великой страны. Посещение Красной площади возможно, но уже, наверное, перед «Спартаком». В Мытищах есть достопримечательности, но не такого уровня, как в Москве, не Кремль.
Хотим, чтобы каждый наш игрок изучил историю нашей великой страны. Тони много интересуется культурой и историей, уважает нашу культуру и ценит каждый день нахождения в России, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 21 октября 2024
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