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Р. Ротенберг: Деанджело интересуется культурой и историей и ценит каждый день в России

Р. Ротенберг: Деанджело интересуется культурой и историей и ценит каждый день в России
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как Тони Деанджело адаптируется в России и знакомится с её культурой. Сегодня, 21 октября, команда под руководством Ротенберга обыграла «Витязь» (8:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Глотов, Алистров) – 28:19 (5x4)     0:2 Деанджело (Демидов, Кузнецов) – 31:08 (5x5)     1:2 Барак (Рыков, Чехович) – 33:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Алистров) – 37:25 (5x5)     1:4 Глотов (Алистров, Зайцев) – 40:54 (5x5)     1:5 Григоренко (Плотников, Кузнецов) – 41:17 (5x4)     1:6 Кузьмин (Толчинский, Воробьёв) – 41:53 (5x5)     1:7 Григоренко (Бардаков) – 46:52 (5x5)     1:8 Воробьёв (Кузьмин, Толчинский) – 58:13 (5x5)    

— СКА почти неделю в Московском регионе, у Деанджело предусмотрена культурная программа?
— На первом месте у нас хоккей. Уверен, когда Тони победит вместе с нами, у него будет больше времени, чтобы попутешествовать и посмотреть все достопримечательности нашей великой страны. Посещение Красной площади возможно, но уже, наверное, перед «Спартаком». В Мытищах есть достопримечательности, но не такого уровня, как в Москве, не Кремль.

Хотим, чтобы каждый наш игрок изучил историю нашей великой страны. Тони много интересуется культурой и историей, уважает нашу культуру и ценит каждый день нахождения в России, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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