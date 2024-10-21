Р. Ротенберг рассказал, где взял кепку для празднования хет-трика Григоренко

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, откуда у него кепка для празднования хет-триков игроков. Сегодня, 21 октября, петербургская команда одержала победу над «Витязем».

— У вас заготовлена кепка для авторов хет-триков или это был экспромт?

— Сегодня была полная импровизация. Была только одна кепка в зоне видимости, у нашего массажиста Влада. Мы вернули ему эту кепку, надеюсь, ещё не раз попросим её у него. Он был не против, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Михаил Григоренко в матче с «Витязем» стал автором хет-трика. Всего в сезоне-2024/2025 он набрал 12 очков в 17 матчах.