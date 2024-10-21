Р. Ротенберг рассказал, где взял кепку для празднования хет-трика Григоренко
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, откуда у него кепка для празднования хет-триков игроков. Сегодня, 21 октября, петербургская команда одержала победу над «Витязем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Глотов, Алистров) – 28:19 (5x4) 0:2 Деанджело (Демидов, Кузнецов) – 31:08 (5x5) 1:2 Барак (Рыков, Чехович) – 33:54 (5x5) 1:3 Григоренко (Алистров) – 37:25 (5x5) 1:4 Глотов (Алистров, Зайцев) – 40:54 (5x5) 1:5 Григоренко (Плотников, Кузнецов) – 41:17 (5x4) 1:6 Кузьмин (Толчинский, Воробьёв) – 41:53 (5x5) 1:7 Григоренко (Бардаков) – 46:52 (5x5) 1:8 Воробьёв (Кузьмин, Толчинский) – 58:13 (5x5)
— У вас заготовлена кепка для авторов хет-триков или это был экспромт?
— Сегодня была полная импровизация. Была только одна кепка в зоне видимости, у нашего массажиста Влада. Мы вернули ему эту кепку, надеюсь, ещё не раз попросим её у него. Он был не против, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, Михаил Григоренко в матче с «Витязем» стал автором хет-трика. Всего в сезоне-2024/2025 он набрал 12 очков в 17 матчах.
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