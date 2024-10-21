«Модрич тоже иногда пропускает игры». Ротенберг – о том, почему не играет Рендулич

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему Борна Рендулич не играет в матчах последние 12 дней. Сегодня, 21 октября, «Витязь» уступил петербургской команде (1:8).

— Хочу задать вопрос от лица хоккейной общественности России и Хорватии. Рендулич не играет с 10 октября, что с ним?

— Вы поклонник сборной Хорватии по футболу? Модрич?

— Да.

— Модрич тоже иногда пропускает игры. Ничего страшного, с Борной всё хорошо, он сегодня выспался, потренировался, пообедал и в хорошем настроении. Скоро мы его увидим! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.