Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Модрич тоже иногда пропускает игры». Ротенберг – о том, почему не играет Рендулич

«Модрич тоже иногда пропускает игры». Ротенберг – о том, почему не играет Рендулич
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему Борна Рендулич не играет в матчах последние 12 дней. Сегодня, 21 октября, «Витязь» уступил петербургской команде (1:8).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Толчинский (Глотов, Алистров) – 28:19 (5x4)     0:2 Деанджело (Демидов, Кузнецов) – 31:08 (5x5)     1:2 Барак (Рыков, Чехович) – 33:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Алистров) – 37:25 (5x5)     1:4 Глотов (Алистров, Зайцев) – 40:54 (5x5)     1:5 Григоренко (Плотников, Кузнецов) – 41:17 (5x4)     1:6 Кузьмин (Толчинский, Воробьёв) – 41:53 (5x5)     1:7 Григоренко (Бардаков) – 46:52 (5x5)     1:8 Воробьёв (Кузьмин, Толчинский) – 58:13 (5x5)    

— Хочу задать вопрос от лица хоккейной общественности России и Хорватии. Рендулич не играет с 10 октября, что с ним?
— Вы поклонник сборной Хорватии по футболу? Модрич?
— Да.
— Модрич тоже иногда пропускает игры. Ничего страшного, с Борной всё хорошо, он сегодня выспался, потренировался, пообедал и в хорошем настроении. Скоро мы его увидим! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Р. Ротенберг — о гражданстве РФ Пакетта: ну какое злоупотребление, у нас свободная страна!
18-летнему хоккеисту из США предъявлены обвинения в убийстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android