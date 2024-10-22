Игрок, проведший 10 сезонов в НХЛ, назвал россиянина, вдохновившего его стать хоккеистом

Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни рассказал, кто вдохновил его стать хоккеистом.

— Вы родились в Онтарио. В детстве болели за «Торонто»?

— Вообще-то нет. На самом деле я болел за «Атланту Трэшерз», потому что был большим поклонником Ильи Ковальчука. У меня даже был свитер «Атланты», какое-то время я очень сильно их поддерживал. За «Мэйпл Лифс» не болел.

— Как так вышло?

— Довелось посмотреть несколько игр по телевизору — мне понравились их джерси, понравился Ковальчук, поэтому начал болеть за «Атланту».

— Ковальчук вдохновил вас стать хоккеистом?

— Да. Сначала моим любимым хоккеистом был Джо Сакик, потом, в конце его карьеры, им стал Ковальчук. Затем Кросби с Малкиным. Ковальчук определённо был из тех, кто вдохновил меня, я хотел играть так же, как он, — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Крисом Тирни читайте на «Чемпионате» с 10:00 мск.