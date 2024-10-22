Экс-игрок «Флориды»: есть ощущение, что Бобровского обокрали, не дав «Конн Смайт»

Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни поделился мнением о российском голкипере, играющем за «Флориду Пантерз», Сергее Бобровском.

— Во время вашей игры во «Флориде» Сергей Бобровский переживал не лучший период. Видели, как он через это проходил?

— Он вообще один из самых трудолюбивых игроков, с которыми я когда-либо выступал. Он отдаёт всего себя на тренировках, занимается дополнительно до и после них. Если я не играл, то всегда работал с ним после тренировок — бросал по воротам, отрабатывал выходы «один в ноль», занимался с ним в зале. Когда видишь, как кто-то занимается с таким усердием, то понимаешь, что момент, когда он вновь станет одним из лучших в мире, — это вопрос времени. Так что я не был удивлён, когда он вернул себе форму лучшего вратаря в лиге.

— Не кажется ли вам, что его обокрали, не вручив «Конн Смайт»?

— Есть небольшое ощущение. В финале есть три-четыре игрока, которые заслуживают этого приза. Он был лучшим игроком «Флориды» без сомнения. Редкая ситуация, когда приз уходит хоккеисту проигравшей команды. Коннор [Макдэвид] тоже провёл исторический сезон. Думаю, Боб в итоге всё равно остался счастлив — уверен, он бы предпочёл выиграть Кубок Стэнли, нежели «Конн Смайт», — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.