«Безумие, такое происходит раз в жизни!» Экс-игрок «Нью-Джерси» — о драке 5 на 5 в НХЛ

Нападающий «Динамо» Минск Крис Тирни вспомнил массовую драку между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» в прошлом сезоне НХЛ.

— Вы знали, что в начале матча с «Рейнджерс» будет массовая драка?

— Нет. Но вся эта напряжённая атмосфера на арене, все события перед игрой… Знал, что что-то подобное произодёт, но не думал, что будет драка пять на пять. Может, просто одна-две драки с участием крупных парней. Но затем всё вспыхнуло довольно быстро, произошло как-то само собой. Когда видишь, как все твои одноклубники сбрасывают перчатки, то ты должен сделать то же самое — вы же команда (улыбается).

— Вы сказали о каких-то событиях перед игрой…

— Была пара силовых приёмов в предыдущих матчах, которые накалили обстановку. В той игре всё просто вскипело и вылилось наружу.

— Судя по реакции в штрафном боксе, игрокам было весело, не так ли? На кадрах оттуда улыбались все.

— Да, такое происходит только раз в жизни! Когда такое случается, игроки встают друг за друга и просто наслаждаются моментом. Это было безумие! Когда мы уже все оказались в штрафном боксе, остались драться только два крупных парня — Макдермид и Рэмпе. За этим было очень круто наблюдать, — сказал Тирни в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.