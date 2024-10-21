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Хоккеист системы «Нефтехимика» получил серьёзную травму позвоночника

Хоккеист системы «Нефтехимика» получил серьёзную травму позвоночника
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15-летний хоккеист из юношеской команды «Нефтехимика» Тимур Бариев получил серьёзную травму позвоночника во время матча первенства Поволжья среди игроков 2009 года рождения между «Нефтехимиком» и «Ак Барс — Нефтяником». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба КХЛ.

«Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на лёд. ХК «Нефтехимик» окажет необходимую помощь в лечении Тимура», — написала пресс-служба «Нефтехимика» под своим постом.

Известно, что травмированный по ходу матча столкнулся со своим соперником Давидом Ахмадиевым, в результате чего врезался головой в борт. После удара он не смог покинуть площадку самостоятельно, его увезли на носилках. Ахмадиев получил дисциплинарный штраф до конца матча.

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