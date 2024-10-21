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Валерий Ничушкин провёл первую тренировку в Денвере после Программы помощи игрокам НХЛ

Валерий Ничушкин провёл первую тренировку в Денвере после Программы помощи игрокам НХЛ
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Российский хоккеист Валерий Ничушкин провёл свою первую тренировку после Программы помощи игрокам НХЛ. К командным тренировкам с «Колорадо Эвеланш» он приступит 13 ноября. Об этом сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.

Напомним, в январе 2024-го стало известно, что Ничушкин будет включён в программу помощи игрокам лиги, однако точная причина его пребывания там не сообщалась. В связи с прохождением программы хоккеист был недоступен для клуба на неопределённый срок. Сейчас его допустили к тренировкам.

Из-за личных причин Ничушкин выбыл из игры в прошлом сезоне на шесть месяцев без сохранения зарплаты.

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