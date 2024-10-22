Вячеслав Козлов — о поражении от «Локомотива»: игра сегодня получилась интересной

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил матч с «Локомотивом», в котором московская команда уступила со счётом 3:4 Б.
«Игра сегодня получилась интересной. Мы в первом периоде пропустили два быстрых гола. «Локомотив» играл быстро, и мы немного растерялись. Гол в большинстве нам помог восстановиться. Второй период, я думаю, мы выиграли. Особенно порадовало это в игре с «Локомотивом», потому что «Локомотив» здорово меняется в атаке, и мы считаем, что нам удался второй период. Третий период мы вели, но нам немного не хватило. Хотелось бы выигрывать такие игры, но в конце пропустили.
В овертайме были моменты и у соперника, и у нас, поэтому я думаю, что мы могли выиграть. Сегодняшнюю игру мы можем занести себе в зачёт, потому что у нас играли некоторые ребята из Высшей лиги и приобрели хороший опыт. Для них это были первые игры», — приводит слова Козлова пресс-служба «Локомотива».
Напомним. «Динамо» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, заработав 20 очков после 18 игр.
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