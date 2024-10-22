Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов — о поражении от «Локомотива»: игра сегодня получилась интересной

Вячеслав Козлов — о поражении от «Локомотива»: игра сегодня получилась интересной
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил матч с «Локомотивом», в котором московская команда уступила со счётом 3:4 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Бут (Берёзкин) – 03:12 (5x5)     2:0 Шалунов (Сергеев, Симашев) – 04:31 (5x5)     2:1 Гусев (Менелл) – 12:48 (5x4)     2:2 Ильенко (Кудрявцев, Адамчук) – 25:39 (5x5)     2:3 Буруянов (Гусев) – 27:29 (5x5)     3:3 Каюмов (Рафиков, Сергеев) – 58:43 (6x5)     4:3 А. Радулов – 65:00    

«Игра сегодня получилась интересной. Мы в первом периоде пропустили два быстрых гола. «Локомотив» играл быстро, и мы немного растерялись. Гол в большинстве нам помог восстановиться. Второй период, я думаю, мы выиграли. Особенно порадовало это в игре с «Локомотивом», потому что «Локомотив» здорово меняется в атаке, и мы считаем, что нам удался второй период. Третий период мы вели, но нам немного не хватило. Хотелось бы выигрывать такие игры, но в конце пропустили.

В овертайме были моменты и у соперника, и у нас, поэтому я думаю, что мы могли выиграть. Сегодняшнюю игру мы можем занести себе в зачёт, потому что у нас играли некоторые ребята из Высшей лиги и приобрели хороший опыт. Для них это были первые игры», — приводит слова Козлова пресс-служба «Локомотива».

Напомним. «Динамо» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, заработав 20 очков после 18 игр.

Материалы по теме
«Локомотив» вырвал победу у «Динамо» в серии буллитов благодаря голу Радулова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android