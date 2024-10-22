Мичков высказался о предстоящей первой встрече с Овечкиным в матче НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков высказался о предстоящей первой встрече в матче регулярного чемпионата НХЛ с соотечественником, форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 октября 2024, среда. 01:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Все смотрели на него, когда он был моложе. Я смотрел на него, когда был моложе. Он один из величайших игроков всех времён и уж точно один из лучших. Это будет уникально и исторически важно играть против такого игрока. Это честь», — приводит слова Мичкова официальный сайт НХЛ.

Матч состоится в ночь на 23 октября, начало – в 1:00 мск.

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