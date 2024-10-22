Овечкин дал совет Мичкову перед матчем НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике, форварде «Филадельфии Флайерз» Матвее Мичкове перед матчем регулярного чемпионата НХЛ.

«Я знаю, что Олег Знарок здесь, так что он в надежных руках», Просто надо быть терпеливым и играть в свою игру. Это самое главное. Если будешь слишком много думать… ничего не получится. Я рад за него. Он талантливый парень. Ему просто нужно набраться терпения и играть в свою игру, и всё будет хорошо», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Матч состоится в ночь на 23 октября, начало – 1:00 мск.

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