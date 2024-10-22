Защитник «Вашингтона» оценил уровень новичков клуба на старте сезона НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин высказался об игре новичков команды в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я чувствую, что ребята, которых мы привели в нашу команду, очень талантливы, и они действительно хорошие хоккеисты. Я чувствую, что они умны и вписываются в наш стиль игры. У меня такое чувство, что я играю с этими ребятами дольше, чем на самом деле, и это хороший знак», — приводит слова Сандина официальный сайт «Вашингтона».

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз». Матч состоится в ночь на 23 октября, начало – 1:00 мск.

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